Лукашенко посетит Россию 25 декабря для переговоров с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию 25 декабря для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщило госагентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
В ходе встречи лидеры двух стран обсудят итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, актуальные задачи двустороннего взаимодействия в дальнейшей перспективе.
Кроме того, Лукашенко и Путин рассмотрят развитие взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Сам белорусский лидер заявлял, что намерен обсудить со своим российским коллегой проблемные вопросы в отношениях Москвы и Минска. Он отметил, что тем для разговора накопилось достаточно.