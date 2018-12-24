Лукашенко посетит Россию 25 декабря для переговоров с Путиным

СЕГОДНЯ 12:15 2018-12-24T12:19:40+03:00

Лидеры двух стран Путин рассмотрят развитие взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию 25 декабря для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщило госагентство "БелТА" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудят итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, актуальные задачи двустороннего взаимодействия в дальнейшей перспективе.

Кроме того, Лукашенко и Путин рассмотрят развитие взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Сам белорусский лидер заявлял, что намерен обсудить со своим российским коллегой проблемные вопросы в отношениях Москвы и Минска. Он отметил, что тем для разговора накопилось достаточно.