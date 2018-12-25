СЕГОДНЯ 15:15 2018-12-25T15:15:35+03:00

В Конго погибли 50 человек в результате ДТП с автобусом Фото: REUTERS

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В результате столкновения автобуса с грузовиком в Демократической Республике Конго (ДРК) погибли около 50 человек. Крупная авария произошла в понедельник в центральной части страны, об этом сообщила радиостанция Radio Okapi.

Известно, что автобус наехал на грузовик на въезде в город Кисанту. По предварительным данным, авария произошла из-за превышенной скорости, столкновение было лобовым.

Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в Турции в результате крупного ДТП с автобусом погиб один человек, еще 36 получили ранения.

24 декабря массовая авария произошла в Воронежской области, столкнулись четыре автомобиля и автобус. В результате инцидента погиб один человек.

В этот же день Ставрополе рейсовый автобус врезался в легковой автомобиль, в реузльтате аварии пострадал один человек.