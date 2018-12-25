2018-12-25T15:47:58+03:00
Экономика

В Кремле прокомментировали ситуацию с падением цен на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что повода для проведения экстренных совещаний пока нет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дмитрий Песков - представитель КремляДмитрий Песков - представитель КремляФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство России держит под контролем ситуации с падением цен на нефть. поэтому поводов для проведения экстренных совещаний и международных переговоров пока нет. Такое заявление сделал пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства Владимир Путин не планирует обсуждать ситуацию на рынке сырья с коллегами по ОПЕК+, в частности, с королем Саудовской Аравии, поскольку стоит дождаться наступления эффекта от достигнутых в рамках организации договоренностей.

Напомним, что в начале декабря страны-экспортеры нефти решили сократить добычу сырья на 1,2 млн баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года. На такие меры пришлось войти из-за увеличения числа действующих буровых установок в США.

"Он [эффект] не сиюминутный, поэтому здесь нужно давать оценку в определенной перспективе... По крайней мере, судить по одной - двум неделям невозможно", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале неделе стоимость "черного золота" марки Brent немного возросла, однако в целом остается довольно низкой - 54,38 доллара за баррель по февральским контрактам на лондонской бирже ICE Futures.

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