Медведев сменил главу Росприроднадзора

СЕГОДНЯ 16:42 2018-12-25T16:42:13+03:00

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Глава правительства России назначил нового руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

«Назначить Радионову Светлану Геннадьевну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, освободив ее от занимаемой должности», - указано в документе.

Напомним, что Радионова до середины 2018 года была заместителем главы Ростехнадзора. Она курировала вопросы топливно-энергетического направления.

Место главы Росприроднадзора было вакантным с июля 2018 года. Прошлого главу Артема Сидорова Медведев отправил в отставку из-за отсутствия прорывов в работе ведомства.

Напомним, что ранее премьер-министр сместил руководителей Росстата и Росимущества. Также кадровые перестановки были совершены в Федеральной таможенной службы и Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.