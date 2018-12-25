2018-12-25T16:42:13+03:00
Политика

Медведев сменил главу Росприроднадзора

Новым руководителем ведомства стала Светлана Радионова
Алена Басавина
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Медведев произвел очередную кадровую перестановкуМедведев произвел очередную кадровую перестановкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава правительства России назначил нового руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

«Назначить Радионову Светлану Геннадьевну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, освободив ее от занимаемой должности», - указано в документе.

Напомним, что Радионова до середины 2018 года была заместителем главы Ростехнадзора. Она курировала вопросы топливно-энергетического направления.

Место главы Росприроднадзора было вакантным с июля 2018 года. Прошлого главу Артема Сидорова Медведев отправил в отставку из-за отсутствия прорывов в работе ведомства.

Напомним, что ранее премьер-министр сместил руководителей Росстата и Росимущества. Также кадровые перестановки были совершены в Федеральной таможенной службы и Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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