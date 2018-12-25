2018-12-25T20:40:02+03:00
Общество

Путин подписал закон о любительской рыбалке

Президент России закрепил нормы, упорядочивающие ловлю водных биоресурсов в стране
Алена Басавина
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Путин подписал закон о рыболовствеПутин подписал закон о рыболовствеФото: REUTERS
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Владимир Путин подписал закон «О любительском рыболовстве». Официальный документ опубликован на портале правовой информации.

В Государственную думу данная инициатива была внесена еще в 2012 году. В 2013 году депутаты приняли законопроект в первом чтении, однако после он был отложен.

Теперь законопроект закрепляет за гражданами право свободно и бесплатно рыбачить в личных целях на водных объектах общего пользования. Исключение составляют водоемы на особо охраняемых территориях.

Для жителей Севера, Сибири и Дальнего Востока документ сохранит возможность использования рыболовных сетей. Электроудочки, взрывчатые и химические вещества останутся под запретом.

Для сохранения рационального использования водных биоресусов вводится суточная норма вылова на одного человека.

Напомним, что ранее сайт kp.ru уже сообщал об основных положениях принятого законопроекта.

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