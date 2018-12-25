Путин подписал закон о любительской рыбалке
Владимир Путин подписал закон «О любительском рыболовстве». Официальный документ опубликован на портале правовой информации.
В Государственную думу данная инициатива была внесена еще в 2012 году. В 2013 году депутаты приняли законопроект в первом чтении, однако после он был отложен.
Теперь законопроект закрепляет за гражданами право свободно и бесплатно рыбачить в личных целях на водных объектах общего пользования. Исключение составляют водоемы на особо охраняемых территориях.
Для жителей Севера, Сибири и Дальнего Востока документ сохранит возможность использования рыболовных сетей. Электроудочки, взрывчатые и химические вещества останутся под запретом.
Для сохранения рационального использования водных биоресусов вводится суточная норма вылова на одного человека.
Напомним, что ранее сайт kp.ru уже сообщал об основных положениях принятого законопроекта.