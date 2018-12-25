2018-12-25T21:30:29+03:00
Политика

Россия и Белоруссия организуют рабочую группу по подготовке предложений по интеграции

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, о чем договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко
Алена Басавина
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Силуанов рассказал о рабочей группе России и БелоруссииСилуанов рассказал о рабочей группе России и БелоруссииФото: Тимур ХАНОВ
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Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по подготовке предложений по интеграции и обсуждению спорных моментов. Об этом рассказал министр финансов Антон Силуанов.

«Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства», - сказал первый вице-премьер. Стороны будут решать вопросы, которые беспокоят руководство двух стран.

Напомним, что 25 декабря в Кремле прошла расширенная встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко при участии членов делегаций двух государств.

От российской стороны присутствовали министр финансов Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Козак, министр экономического развития Максим Орешкин, а также посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич.

Белоруссию представляли вице-премьеры Игорь Лященко и Игорь Петришенко, а также министр финансов Максим Ермолович, глава МИД Владимир Макей и посол в России Владимир Семашко.

По словам Силуанова, в ходе заседания делегаты обсуждали изменения в налоговом законодательстве России, а также совместные действия в области ценообразования на газ, нефть и энергоресурсы.

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