Правительство РФ запретило застраивать противопожарные полосы

СЕГОДНЯ 09:51 2018-12-26T10:05:53+03:00

Также на данных участках нельзя будет складировать мусор, горючие материалы, строительные и древесные отходы

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В правила противопожарного режима внесены поправки, которые устанавливают запрет на застройку противопожарных минерализованных полос в границах населенных пунктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Согласно документу, близ противопожарных полос также нельзя будет складировать мусор, горючие материалы, строительные и древесные отходы. В опубликованном на сайте правительства постановлении говорится о том, что все это приводит к тяжёлым последствиям во время природных возгораний.

"Это (поправки в правила) позволит повысить уровень противопожарной защищённости населённых пунктов от переходящих на них природных пожаров", - уточняется в документе.

Сайт kp.ru писал о том, что летом 2018 года в России опять бушевали лесные пожары. Самая опасная ситуация наблюдалась в Сибири и на Дальнем Востоке.