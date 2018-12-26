Правительство РФ запретило застраивать противопожарные полосы
В правила противопожарного режима внесены поправки, которые устанавливают запрет на застройку противопожарных минерализованных полос в границах населенных пунктов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Согласно документу, близ противопожарных полос также нельзя будет складировать мусор, горючие материалы, строительные и древесные отходы. В опубликованном на сайте правительства постановлении говорится о том, что все это приводит к тяжёлым последствиям во время природных возгораний.
"Это (поправки в правила) позволит повысить уровень противопожарной защищённости населённых пунктов от переходящих на них природных пожаров", - уточняется в документе.
Сайт kp.ru писал о том, что летом 2018 года в России опять бушевали лесные пожары. Самая опасная ситуация наблюдалась в Сибири и на Дальнем Востоке.