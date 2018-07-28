Лесные пожары бушуют в России на площади почти в 100 тысяч гектаров

СЕГОДНЯ 06:23 2018-07-28T06:23:19+03:00

Больше всего горят леса в Сибири и на Дальнем Востоке

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Пожары в России на сегодня распространились почти на сто тысяч гектаров. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

По данным ведомства, к утру субботы в регионах страны насчитывается 94 пожара, с которыми ведется борьба. Они охватили 94 313 гектаров леса. Больше всего горят леса в Сибири и на Дальнем Востоке.

В Якутии и Красноярском крае сегодня было зарегистрировано более 50 лесных пожаров. Там огонь в совокупности захватил более 61,5 тысячи гектаров. Почти 3,4 гектара лесных массивов гибнут в огне в Магаданской области, а 2,3 тысячи гектара - в Иркутской области. Еще две тысячи гектара полыхают в Мурманской области.

В Федеральной Авиалесоохране отметили, что в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском Автономных округах, а также в Томской, Тюменской, Свердловской и Псковской областях, Коми, Карелии пожары занимают небольшие площади. А вот в Тунгусском заповеднике в Красноярском крае горит свыше 24,7 тысяч гектаров лесов.

Отметим, что к утру пятницы в стране насчитывалось 104 природных пожара на площади около 94,8 тысяч гектаров. Еще 2018 возгораний распространялись в труднодоступны районах. Их не тушат, поскольку затраты на их ликвидацию, по данным Авиалесоохраны, превышают прогнозируемый вред.