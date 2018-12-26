2018-12-26T12:00:16+03:00
Происшествия

Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян

Девушке запретили совершать определенные действия до 28 марта 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сестры Хачатурян перед началом судебного заседания 26 декабря 2018 г.Сестры Хачатурян перед началом судебного заседания 26 декабря 2018 г.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий младшей из сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве собственного отца. Такое решение было принято в ходе заседания в среду, 26 декабря.

"Удовлетворить ходатайство следствия и продлить меру пресечения Марии Хачатурян в виде запрета определенных действий до 28 марта", - цитирует ТАСС судью Евгению Николаеву.

Напомним, в конце июля 2018 года в одной из квартир многоэтажного дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего Михаила Хачатуряна. В убийстве мужчины признались его дочери, которые были помещены под стражу. В ходе следствия выяснились, что отец много лет издевался над девушками.

27 сентября Басманный суд изменил меру пресечения в отношении сестер с заключения под стражу на запрет определенных действий. Две сестры должны проживать в раздельных съемных квартирах, а младшей разрешили остаться с матерью.

Ранее сайт kp.ru публиковал более подробную информацию об ограничениях и запретах, с которыми теперь приходится сталкиваться семейству Хачатурян.

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