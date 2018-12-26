2018-12-26T12:27:50+03:00
Общество

Продукты с ГМО будут помечать специальным знаком

Под новое правило попадут все товары, содержащие более 0,9% генетически модифицированных организмов
Ася РОМАНЧУК
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Продукты питания с ГМО будут помечать специальным знакомПродукты питания с ГМО будут помечать специальным знакомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С 26 декабря в России начнут помечать специальным знаком все продукты, которые содержат в своем составе более 0,9% ГМО.

Чаще всего следы генетически модифицированной продукции находят в сельхозтоварах заведенных из-за границы. Это связано с тем, что в некоторых странах одобрено применение данных технологий. Например, в Канаде выращивают лосося с измененным геном, за счет этого рыба растет в два раза быстрее.

Продукты животного происхождения с ГМО в России практически не встретить. В составе некоторых колбас можно увидеть сою, а при производстве пищевой продукции разрешено применять модифицированные компоненты, которые обязательно должны пройти госрегистрацию и проверку на безопасность, — это кукуруза, соя, рис и сахарная свекла.

Знак «ГМО» будет размещаться для того, чтобы покупатель мог делать осознанный выбор, сообщает ФАН.

О вреде ГМО сказано много: станем ли мы бесплодными мутантами или спасемся от опасных болезней? Один из ведущих экспертов, изучающий генно-модифицированные организмы, популярный научный блоггер рассказал, как они могут повлиять на наше здоровье, будущее человечества.

Специально для «КП» специалисты Национального исследовательского центра «Здоровое питание» составили список пищевых замен, за которые и желудок, и мозг, и весь организм скажут вам спасибо.

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