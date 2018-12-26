2018-12-26T12:38:14+03:00
Дом. Семья

Россияне в письмах Деду Морозу просят доллар по 26 рублей и умение высыпаться за четыре часа

Названы самые необычные новогодние просьбы жителей России
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Россияне в письмах Деду Морозу просят депутатское кресло и доллар по 26 рублейРоссияне в письмах Деду Морозу просят депутатское кресло и доллар по 26 рублейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россияне рассказали о самых желанных и необычных подарках от Деда Мороза и поделились своими планами на будущий год.

Чаще всего жители России в письмах новогоднему волшебнику мечтали о деньгах, машинах, здоровье и модных гаджетах. В число самых необычных просьб попали: депутатское кресло, доллар по 26 рублей и умение высыпаться за четыре часа.

Очень многие просьбы Деду Морозу связаны с желанием вернуться в СССР. Некоторые россияне попросили новогоднего волшебника о сохранении НДС на уровне 18%, сообщают авторы исследования, специалисты Avito.

Участники исследования также поделились своими планами на наступающий, 2019 год. Так, большинство россиян от 18 до 35 лет собираются обзавестись собственным жильем. Каждый пятый россиянин хочет стать предпринимателем (22%).

О повышении заработка мечтает каждый четвертый респондент (24%). Сменить работу мечтает 15% россиян.

В 2019 году почти треть опрошенных хотят сменить свое авто (30%). Каждый десятый (около 9%) будет сдавать на права и покупать первую машину.

В личной жизни россияне также мечтают о позитивных переменах. Большинство российских женщин мечтают встретить свою настоящую любовь, а каждый второй мужчина, участвующий в исследовании, мечтает стать отцом.

Ранее сайт kp.ru рассказал о планах россиян на новый год. Каждый четвертый участник опроса отправится за границу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд продлил арест двум сестрам Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца
Курс евро преодолел отметку в 79 рублей
Германия выступила против размещения новых ракет США в Европе
Продукты с ГМО будут помечать специальным знаком
Песков не исключил, что Путин примет участие в Давосском форуме
В Москве запустили нейросеть, распознающую автомобили с фотокамер
В Китае построили самый длинный мост, напечатанный на 3D-принтере
«Умные Украинцы не нужны»: экс-депутат Верховной Рады объяснил, что будет с учителями
Суд продлил меру пресечения младшей из сестер Хачатурян
В России появятся звездные гастрономические послы
Путин станет главным гостем форума «Один пояс — один путь» в 2019 году
Названы самые популярные страны у российских туристов
«Ростех» разрабатывает новый комплекс ракетного оружия «Булат»
Спрос на апартаменты вырос на 40 процентов
Первый клонированный котенок появится на свет в Китае весной 2019 года
У безработного москвича украли рюкзак с 8 миллионами рублей
В результате землетрясения на Сицилии пострадали десять человек
Роструд напомнил, что первая рабочая неделя 2019 года будет трехдневной
В Швейцарии набирают популярность украшения из праха умерших родственников
Эксперты: Организму водителя требуется 20 часов, чтобы полностью вывести алкоголь
В Китае предложили отказаться от перевоспитания проституток
Генконсульство России в китайском Харбине заработает весной 2019 года
Правительство РФ запретило застраивать противопожарные полосы
Россияне готовы сообщать в полицию о нарушителях на дорогах