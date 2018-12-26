Россияне в письмах Деду Морозу просят доллар по 26 рублей и умение высыпаться за четыре часа

СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-26T12:38:14+03:00

Россияне в письмах Деду Морозу просят депутатское кресло и доллар по 26 рублей Фото: REUTERS

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Россияне рассказали о самых желанных и необычных подарках от Деда Мороза и поделились своими планами на будущий год.

Чаще всего жители России в письмах новогоднему волшебнику мечтали о деньгах, машинах, здоровье и модных гаджетах. В число самых необычных просьб попали: депутатское кресло, доллар по 26 рублей и умение высыпаться за четыре часа.

Очень многие просьбы Деду Морозу связаны с желанием вернуться в СССР. Некоторые россияне попросили новогоднего волшебника о сохранении НДС на уровне 18%, сообщают авторы исследования, специалисты Avito.

Участники исследования также поделились своими планами на наступающий, 2019 год. Так, большинство россиян от 18 до 35 лет собираются обзавестись собственным жильем. Каждый пятый россиянин хочет стать предпринимателем (22%).

О повышении заработка мечтает каждый четвертый респондент (24%). Сменить работу мечтает 15% россиян.

В 2019 году почти треть опрошенных хотят сменить свое авто (30%). Каждый десятый (около 9%) будет сдавать на права и покупать первую машину.

В личной жизни россияне также мечтают о позитивных переменах. Большинство российских женщин мечтают встретить свою настоящую любовь, а каждый второй мужчина, участвующий в исследовании, мечтает стать отцом.

Ранее сайт kp.ru рассказал о планах россиян на новый год. Каждый четвертый участник опроса отправится за границу.