2018-12-26T12:42:43+03:00
Экономика

Курс евро преодолел отметку в 79 рублей

Рубль перешагнул данный рубеж впервые с сентября этого года
Александр ДЖУМАЕВ
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Рубль перешагнул данный рубеж впервые с сентября этого года.Рубль перешагнул данный рубеж впервые с сентября этого года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская национальная валюта в конце текущего года вновь начала терять свои позиции. Эксперты связывают это со снижением спроса на рублевую ликвидность.

По предварительным итогам биржевых торгов, проходящих в среду, 26 декабря, курс евро составил 79,03 рубля. Это на 77 копеек больше, чем днем ранее. Курс американской валюты к рублю, в свою очередь, также резко вырос - по данным с бирж, курс доллара к рублю составляет 69,35 рубля.

Ранее сегодня обе валюты поднимались и до более высоких отметок - 69,42 и 79,09 рубля за доллар и евро соответственно. Стоит отметить, что речь идет о максимальной отметке, достигнутой рублем с сентября этого года.

Конец 2018 года ознаменовался не только ростом курса российской национальной валюты. Ранее сайт kp.ru сообщал о падении цены на нефть до минимального с начала осени этого года уровня.

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