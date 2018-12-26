Песков прокомментировал идею Володина об оценке актуальности Конституции

СЕГОДНЯ 12:54 2018-12-26T12:54:15+03:00

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Кремль пока не сформировал какой-либо позиции относительно инициативы председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который ранее предложил провести оценку российской Конституции на соответствие реалиям настоящего времени. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такие разные экспертные точки зрения, в том числе и точка зрения Володина действительно озвучиваются, но какой-либо позиции на этот счет пока не сформулировано и каких-либо работ в этом контексте не производится", - сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что в администрации президента не знают о каких-либо положениях Конституцию, несоответствующих духу времени. За разъяснением этого момента Песков направил журналистов к самому автору идеи, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что, по словам председатель Госдумы, в обществе часто возникают вопросы относительно эффективности и своевременности отдельных норм и положений Основного закона страны.