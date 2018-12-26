Песков прокомментировал идею Володина об оценке актуальности Конституции
Кремль пока не сформировал какой-либо позиции относительно инициативы председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который ранее предложил провести оценку российской Конституции на соответствие реалиям настоящего времени. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такие разные экспертные точки зрения, в том числе и точка зрения Володина действительно озвучиваются, но какой-либо позиции на этот счет пока не сформулировано и каких-либо работ в этом контексте не производится", - сказал представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что в администрации президента не знают о каких-либо положениях Конституцию, несоответствующих духу времени. За разъяснением этого момента Песков направил журналистов к самому автору идеи, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал о том, что, по словам председатель Госдумы, в обществе часто возникают вопросы относительно эффективности и своевременности отдельных норм и положений Основного закона страны.