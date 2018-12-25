Володин предложил Путину пересмотреть отдельные положения Конституции России

СЕГОДНЯ 22:03 2018-12-25T22:03:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил президенту России Владимиру Путину оценить Конституцию на соответствие реалиям. Такую инициативу политик высказал во время встречи главы государства с парламентом в Кремле.

По словам Вячеслава Володина, в обществе часто возникают вопросы эффективности и своевременности некоторых норм и положений Конституции. Он подчеркнул, что в честь 25-летия основного закона на них можно ответить.

«Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но, вместе с этим, возможно, найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как конституция и нормы в развитие конституции работают сегодня», - сказал Володин.

Напомним, что 25 декабря в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с руководством Совета Федерации, Государственной думы и профильных комитетов двух палат. На заседании обсуждались итоги работы за 2018 год, а также приоритетные направления на будущий год.