2018-12-25T22:03:40+03:00
Политика

Володин предложил Путину пересмотреть отдельные положения Конституции России

Спикер Государственной думы предложил оценить закон на соответствие реалиям
Алена Басавина
Поделиться:
Путину предложили оценить КонституциюПутину предложили оценить КонституциюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил президенту России Владимиру Путину оценить Конституцию на соответствие реалиям. Такую инициативу политик высказал во время встречи главы государства с парламентом в Кремле.

По словам Вячеслава Володина, в обществе часто возникают вопросы эффективности и своевременности некоторых норм и положений Конституции. Он подчеркнул, что в честь 25-летия основного закона на них можно ответить.

«Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но, вместе с этим, возможно, найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как конституция и нормы в развитие конституции работают сегодня», - сказал Володин.

Напомним, что 25 декабря в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с руководством Совета Федерации, Государственной думы и профильных комитетов двух палат. На заседании обсуждались итоги работы за 2018 год, а также приоритетные направления на будущий год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин ввел ограничения на проверки малого бизнеса
Россия и Белоруссия организуют рабочую группу по подготовке предложений по интеграции
Каталония предложила Испании «демократическое соглашение»
Путин повысил МРОТ в 2019 году
Путин подписал закон о любительской рыбалке
Екатерина Андреева рассказала, почему не смотрит телевизор
В Китае возросло число жертв инцидента с угнанным автобусом
Переговоры Путина и Лукашенко длились четыре часа
Экс-глава Росалкогольрегулирования заочно арестован судом
Опубликован список лиц и компаний из Украины, которые попали под российские санкции
Путин позвал на прогулку по Москве тяжелобольного мальчика из Башкирии
Центр Москвы перекроют в новогоднюю ночь для проведения фейерверков
Путин осуществил желание тяжелобольного ребенка, мечтавшего снять видеоролик про борт №1
Бутину могут освободить в феврале 2019 года
Количество пострадавших при взрыве у здания МИД Ливии достигло 21
Папа Римский призвал к миру в Сирии и на Украине
Депутат Рады призвал «выгнать из страны» МВФ
Шереметьево откроет третью взлетно-посадочную полосу весной 2019 года
Медведев сменил главу Росприроднадзора
В МИД РФ уверены, что теракт в Ливии не помешает продвижению политического процесса