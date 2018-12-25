Володин предложил Путину пересмотреть отдельные положения Конституции России
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил президенту России Владимиру Путину оценить Конституцию на соответствие реалиям. Такую инициативу политик высказал во время встречи главы государства с парламентом в Кремле.
По словам Вячеслава Володина, в обществе часто возникают вопросы эффективности и своевременности некоторых норм и положений Конституции. Он подчеркнул, что в честь 25-летия основного закона на них можно ответить.
«Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающие положения, но, вместе с этим, возможно, найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права, экспертов и посмотреть, как конституция и нормы в развитие конституции работают сегодня», - сказал Володин.
Напомним, что 25 декабря в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с руководством Совета Федерации, Государственной думы и профильных комитетов двух палат. На заседании обсуждались итоги работы за 2018 год, а также приоритетные направления на будущий год.