Украина снова не смогла продать арестованное российское судно «Норд»

СЕГОДНЯ 13:03 2018-12-26T13:09:46+03:00

В этот раз черноморский сейнер был выставлен на аукционе со скидкой 10%

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Вторая попытка украинских властей продать арестованное российское судно "Норд" вновь обернулась провалом. Национальное агентство незалежной по возврату активов получило всего одну заявку на приобретения сейнера, однако она была отклонена в связи с неуплатой гарантийного взноса.

"Состояние аукциона: торги не состоялись", - сообщило госпредприятие "СЕТАМ", которое занимается реализацией судна.

Между тем, в этот раз рыболовецкий корабль был выставлен на продажу со скидкой в 10%. И если изначально стоимость "Норда" оценивалась в 1,63 млн гривен (около 58 тыс. долларов), то теперь его готовы были отдать всего за 1,47 млн гривен (около 52,5 тыс. долларов).

Напомним, что во время первых торгов заявку на приобретение сейнера оставили 12 человек, но всем им отказали из-за несоответствия. Между тем, черноморское судно все еще находится в Бердянском морском порту.

Сайт kp.ru писал о том, что украинские пограничники задержали его в Азовском море 25 марта 2018 года. Капитана обвинили в нарушении порядка выезда на временно оккупированную территорию Украины, а других членов экипажа удерживали на территории страны до тех пор, пока Россия не согласилась провести обмен в формате "семь на семь". Стоит отметить, что капитан сейнера все еще не вернулся на Родину.