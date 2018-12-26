2018-12-26T13:41:55+03:00
Происшествия

При взрыве в лаборатории пекинского университета погибли три студента

В момент инцидента учащиеся проводили научный эксперимент [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пожар в здании лаборатории удалось взять под контрольПожар в здании лаборатории удалось взять под контрольФото: скриншот с видео
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По меньшей мере три студента стали жертвами взрыва, который прогремел в лаборатории Пекинского транспортного университета утром в среду, 26 декабря. Такие данные предоставили в местной пожарной службе.

Известно, что взрыв прогремел во время проведения научного эксперимента в кампусе университета, расположенного в городском районе Хайдянь. По предварительной информации, студенты занимались очисткой фильтрата с мусорного полигона.

В результате взрыва в университете Пекина погибли трое студентов.

На место инцидента направлены порядка 30 пожарных расчетов. Причины случившегося выясняются. Как сообщает CGTN, информация о пострадавших и погибших все еще уточняется. Со временем число жертв инцидента может увеличиться, поскольку спасатели еще не завершили осмотр здания.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что возгорание, которое возникло в здании сразу после взрыва, удалось взять под контроль.

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