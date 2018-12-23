Крупное ДТП с участием скорой помощи произошло в центре Москвы

СЕГОДНЯ 00:44 2018-12-23T00:44:17+03:00

В Москве машина скорой помощи попала в ДТП по вине водителя грузовика Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Москве вечером 22 декабря произошло крупное ДТП, в котором участвовала машина скорой помощи, перевозившая пациента. Об этом сайту kp.ru сообщили очевидцы событий.

По их словам, на съезде на Комсомольский проспект с ТТК грузовой автомобиль на большой скорости врезался во внедорожник и неотложку. В результате две машины оказались зажаты между фурой и отбойником, и пассажиры микроавтобуса не смогли самостоятельно выбраться из салона.

Во время столкновения в машине скорой помощи пострадали фельдшер и пациент. Кроме того, в аварии пострадали еще две машины.

В районе ДТП перекрыли движение, на место прибыли медики и спасатели, которые доставали пассажиров из заблокированных авто.

Накануне сайт kp.ru сообщал об аварии, которая произошла на Русаковской набережной в Москве. Водитель машины «Яндекс Такси» на большой скорости пробил ограждение и вылетел в реку Яуза. Мужчину спасли сотрудники МЧС. Он был нетрезв, превысил скорость и не справился с управлением на скользкой дороге.