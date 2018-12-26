Владимир Путин поздравил коллектив института РАН с юбилеем

СЕГОДНЯ 14:01 2018-12-26T14:15:21+03:00

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В среду, 26 декабря, президент России Владимир Путин поздравил сотрудников института всеобщей истории РАН с 50-летием его создания.

Путин отметил важное значение работы коллектива в современном мире.

-Ваши фундаментальные труды, многогранная экспертная, консультативная работа имеют важное значение для понимания современных политических процессов и прогностической деятельности, - подчеркнул президент России.

Владимир Путин также сказал, что за прошедшие годы, благодаря сотрудникам РАН, институт завоевал высокий авторитет как главный научно-исследовательский центр страны, пишет "РИА-Новости".

- Неоценим вклад института в подготовку квалифицированных специалистов, укрепление международного сотрудничества, - подытожил президент РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Путин поздравил работников пассажирского транспорта с профессиональным праздником.