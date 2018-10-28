2018-10-28T12:26:26+03:00
Политика

Путин поздравил работников пассажирского транспорта с профессиональным праздником

Как заметил президент РФ, автотранспортный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 28 октября, президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

При этом глава нашего государства отметил, что автотранспортный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики, и от его функционирования зависят различные сферы жизни страны.

Также президент подчеркнул, что в настоящее время работники автотранспортной отрасли решают «важные, стратегические задачи, связанные с модернизацией автопарка и широким внедрением в эксплуатацию современной техники».

«Уверен, накопленный опыт, славные трудовые традиции, заложенные ветеранами, серьезная государственная поддержка помогут вам добиться поставленных целей», - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

СПРАВКА «КП»

Работники автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечают свой профессиональный праздник ежегодно в последнее воскресенье октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия может подвинуть США и НАТО в Средиземном море
Глава ГИБДД России Михаил Черников: По вине водителей без прав в прошлом году погибли 4 тысячи человек
Компания Apple отнесла Россию к слабым рынкам
Центробанк начал борьбу со схемой обналички через малый бизнес
Президент Туркмении поднял золотой гриф от штанги под аплодисменты министров
Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров сложил полномочия
В России может упасть спрос на новые машины
У берегов Японии исчез маленький остров
Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудников штаб-квартиры Sony в Лондоне
Россиян предпенсионного возраста освободили от налога на дом и землю
Путин поздравит разведчиков с юбилеем ГРУ
Путин попросил кубинского лидера передать горячий привет Раулю Кастро
Диас-Канель пригласил Путина на Кубу в 2019 году
В чем причина последних резонансных аварий с участием автобусов?
Россию возглавила список самых "диких" стран в мире
Матвиенко призвала Евросоюз к более активному участию в судьбе Вышинского
Роскомнадзор сообщил Google о составлении протокола об административном нарушении
Роснано нарастило прибыль