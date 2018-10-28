Путин поздравил работников пассажирского транспорта с профессиональным праздником

28 Окт. 11:59 2018-10-28T12:26:26+03:00

Как заметил президент РФ, автотранспортный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики

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В воскресенье, 28 октября, президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником.

При этом глава нашего государства отметил, что автотранспортный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики, и от его функционирования зависят различные сферы жизни страны.

Также президент подчеркнул, что в настоящее время работники автотранспортной отрасли решают «важные, стратегические задачи, связанные с модернизацией автопарка и широким внедрением в эксплуатацию современной техники».

«Уверен, накопленный опыт, славные трудовые традиции, заложенные ветеранами, серьезная государственная поддержка помогут вам добиться поставленных целей», - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

СПРАВКА «КП»

Работники автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечают свой профессиональный праздник ежегодно в последнее воскресенье октября.