В Совфеде прокомментировали слова норвежского политика о российском Крыме

СЕГОДНЯ 15:38 2018-12-26T15:38:15+03:00

Все больше политиков в мире признает, что Крым вернулся в Россию на законных основаниях Фото: Роман ЗЛОБИН

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Все больше политических деятелей признают Крым российским. Недавно аналогичные слова прозвучали от бывшего вице-президента парламента Норвегии Карла Хагена. Он заявил, что «Запад должен принять возвращение Крыма в состав России».

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков отметил, что это заявление является «своеобразным сигналом Западу». Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. За возвращение в Россию проголосовали более 95 процентов населения полуострова.

- Многие соглашаются, что Крым российский на законных основаниях. Особенно те, кто посещал полуостров после 2014 года понимают, что все было сделано правильно. Было бы хорошо, если бы подобные слова прозвучали из уст руководства всех стран. К сожалению, мы не видим фактов официального признания Крыма частью России со стороны таких государств, как Казахстан, Белоруссия, и других наших союзников, - цитирует ФАН слова сенатора.

Как сложилась бы судьба полуострова, если бы жители решилиостаться в составе Украины? Корреспонденты "КП" спросили мнения у экспертов.