Анкара не допустит США к изучению российского зенитно-ракетного комплекса С-400

СЕГОДНЯ 12:23 2018-12-27T12:29:51+03:00

Турецкий министр сообщил о встрече с дипломатом РФ накануне в своем Twitter

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Турция не даст США возможности изучить российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400. С таким заверением обратился к послу России в Анкаре Алексею Ерхову глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Накануне турецкий министр сообщил о встрече с российским дипломатом в своем аккаунте в Twitter. Подробностей встречи он не привел, посольство РФ в Анкаре также не проинформировало о деталях переговоров.

Слова Чавушоглу о С-400 передал РИА Новости источник в турецком МИД.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 декабря появилась информация о том, что Турция якобы предложила техническим экспертам США провести исследование российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 после того, как Анкара закупит их у Москвы.

Источник рассказал, что таким образом Анкара надеялась уладить спор с США, возникший в связи с покупкой ЗРК у РФ.