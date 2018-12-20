Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400

СЕГОДНЯ 07:40 2018-12-20T07:40:45+03:00

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В четверг, 20 декабря, появилась информация о том, что Турция предлагала американским техническим экспертам провести исследование российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, когда Анкара закупит их у Москвы.

Как рассказал журналистам осведомленный в ситуации источник, таким образом республика надеялась уладить спор с США, возникший в связи с покупкой ЗРК у РФ. Дело в том, что опасения Соединенных Штатов по поводу С-400 связаны в основном с тем, что если в распоряжении Анкары будут и российские зенитно-ракетные комплексы, и американские истребители F-35, детали к которым производят некоторые турецкие компании, то Россия теоретически может получить данные об американском самолете, передает агентство Bloomberg.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года Москва и Анкара подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРК С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. Стоит отметить, что начало развертывания комплексов на территории Турции запланировано на октябрь 2019 года.