СЕГОДНЯ 12:38 2018-12-27T13:01:06+03:00

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Минфин не введет минимальную розничную цену на вино. В ведомстве считают, что подобные меры не помогут вытеснить низкокачественную продукцию с рынка

"Минфин РФ не будет вводить минимальную розничную цену на вино, это не поможет вытеснить низкокачественную продукцию с рынка", - сообщили в пресс-службе министерства.

"Никаких решений о введении МРЦ на вино, равно как и на другую алкогольную продукцию, цены на которую не подлежат государственному регулированию, не принято, несмотря на то, что этот вопрос периодически поднимается бизнес-сообществом. Минфин как регулятор рассматривает все эти предложения, однако сейчас планов установить минимальные цены на вино у Минфина нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что минимальные цены необходимы для того, чтобы алкогольная продукция стала труднодоступна для потребителей. При этом в министерстве отметили, что не будут способствовать ограничению присутствия на рынке низкокачественной продукции.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в России могут установить минимальную цену на вино и винные напитки.