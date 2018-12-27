Около трех миллионов россиян оказались невыездными перед Новым годом из-за долгов

СЕГОДНЯ 13:19 2018-12-27T13:32:51+03:00

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На новогодние праздники около трех миллионов россиян не смогут выехать за границу из-за долгов. Именно такое количество должников зафиксировала Федеральная служба судебных приставов на начало декабря 2018 года.

Почти треть из этого количества (863 тысячи человек) являются должниками по многочисленным кредитам. Более полумиллиона россиян задолжали по алиментам, а 285 тысяч человек долгое время не полачивали за услуги ЖКХ.

К слову, в 2017 году количество невыездных должников было почти в два раза меньше: 1,7 миллионов человек. За 11 месяцев этого года на исполнении в Пограничной службе ФСБ находилось около 7 миллионов постановлений о временном ограничении на выезд российских должников.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российских должников защитят от «черных коллекторов». Минфин разрешит передавать долги только профессиональным кредиторам и коллекторам.