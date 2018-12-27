Грузинская прокуратура возбудила дело о нарушениях на выборах президента

СЕГОДНЯ 13:37 2018-12-27T13:44:12+03:00

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Прокуратура Грузии начало уголовное разбирательство относительно возможных нарушений на выборах президента страны, которые прошли 28 ноября текущего года. Об этом говорится на сайте ведомства.

Следствие было начато из-за того, что 24 декабря "Единое национальное движение" обратилось в Генеральную прокуратуру Грузии с заявлением о нарушениях на избирательных участках во время проведения второго тура президентских выборов в республике.

Дело возбуждено по статьям "нарушение тайны голосования, неправильный подсчет голосов или неправильное подведение итогов выборов" и "фальсификация выборов". Статья обязывает правонарушителя к штрафу или исправительным работам на срок до 1 года, лишению свободы на срок до 2 лет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре текущего года в Республике Грузия состоялся второй тур президентский выборов. В результате голосования победила независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".