Грузинская прокуратура возбудила дело о нарушениях на выборах президента
Прокуратура Грузии начало уголовное разбирательство относительно возможных нарушений на выборах президента страны, которые прошли 28 ноября текущего года. Об этом говорится на сайте ведомства.
Следствие было начато из-за того, что 24 декабря "Единое национальное движение" обратилось в Генеральную прокуратуру Грузии с заявлением о нарушениях на избирательных участках во время проведения второго тура президентских выборов в республике.
Дело возбуждено по статьям "нарушение тайны голосования, неправильный подсчет голосов или неправильное подведение итогов выборов" и "фальсификация выборов". Статья обязывает правонарушителя к штрафу или исправительным работам на срок до 1 года, лишению свободы на срок до 2 лет.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в ноябре текущего года в Республике Грузия состоялся второй тур президентский выборов. В результате голосования победила независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта".