2018-12-27T14:43:31+03:00
Происшествия

Экс-замглавы внешней разведки Китая осужден пожизненно за взятки

Ма Цзянь был признан виновным в торговле инсайдерской информацией и других коррупционных преступлениях
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Суд в Китае приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего заместителя министра государственной безопасности КНРСуд в Китае приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего заместителя министра государственной безопасности КНРФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Суд города Далянь приговорил к пожизненному заключению бывшего заместителя главы министерства государственной безопасности Китая Ма Цзяня, который был признан виновным в ряде коррупционных преступлений.

Еще в январе 2015 года Центральная комиссия компартии КНР по проверке дисциплины начала расследование в отношении сотрудника внешней разведки, а спустя год его исключили из объединения.

Суд признал Ма Цзяня виновным во взяточничестве. торговле инсайдерской информацией, а также оказании покровительства находящему в бегах миллиардеру Го Вэньгую. Политик был лишен всех политических прав. Его собственность конфискуют в пользу государства, передает China Daily.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом году по обвинению в коррупции был задержан также экс-руководитель Интерпола Мэн Хунвей. Мужчина покинул свой пост вскоре после того, как власти КНР озвучили свои подозрения в его адрес.

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