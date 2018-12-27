СЕГОДНЯ 15:13 2018-12-27T15:13:13+03:00

В 2019 году по всей Европе появятся заправки для автомобилей Tesla Фото: REUTERS

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В 2010 году на территории всей Европы появятся заправочные станции Supercharger для подзарядки электромобилей Tesla. Об этом сообщил генеральный директор Tesla Motors Илон Маск в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что аппараты будут размещены на территории "от Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции".

В настоящее время электрозаправки Supercharger уже установлены в Европе, Северной Америке, Азии и Австралии. В эксплуатации находятся 1 тыс. 386 электрозаправок, на которых имеется 11,6 тыс. точек подключения. В 2019 году в России должны появиться пять станций.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом.

При этом он отметил, что для более скоростного и безопасного движения по тоннелю автомобили оснастят боковыми колесами, которые могут выдвигаться и убираться при необходимости.