Руководство канала «Пятница» опровергло закрытие программы «Орел и Решка»

СЕГОДНЯ 15:41 2018-12-27T15:41:59+03:00

Программа никуда не денется, просто завершился ее очередной сезон

Изменить размер текста: A A

Многие поклонники «Орла и Решки» начали свой день с неприятной новости: ведущие программы сообщили, что продолжения не будет.

Пост появился в Instagram ведущей программы Насти Ивлеевой. В видеозаписи она с трудом сдерживает слезы и сообщает подписчикам, которых за время существования проекта накопилось более 850 тысяч, что «Орел и Решка: Перезагрузка» завершается.

Но оказалось, что вес не так грустно, на самом деле завершается очередной сезон шоу. Программа будет существовать и дальше, заверили на телеканале «Пятница».

«У нас же все сезоны разные: „Орел и решка по морям“, „Орел и решка. Перезагрузка“. Просто сама „Перезагрузка“ — она закончилась», — прояснила ситуацию PR-директор телеканала Наталья Абрамочкина.

orelireshka_official Когда-нибудь этот момент должен был настать...

«Перезагрузки» действительно больше не будет, но на ее место придет новый сезон. Какие он будет – пока держится в тайне, сообщает телеканал «360».