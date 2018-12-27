Руководство канала «Пятница» опровергло закрытие программы «Орел и Решка»
Многие поклонники «Орла и Решки» начали свой день с неприятной новости: ведущие программы сообщили, что продолжения не будет.
Пост появился в Instagram ведущей программы Насти Ивлеевой. В видеозаписи она с трудом сдерживает слезы и сообщает подписчикам, которых за время существования проекта накопилось более 850 тысяч, что «Орел и Решка: Перезагрузка» завершается.
Но оказалось, что вес не так грустно, на самом деле завершается очередной сезон шоу. Программа будет существовать и дальше, заверили на телеканале «Пятница».
«У нас же все сезоны разные: „Орел и решка по морям“, „Орел и решка. Перезагрузка“. Просто сама „Перезагрузка“ — она закончилась», — прояснила ситуацию PR-директор телеканала Наталья Абрамочкина.
«Перезагрузки» действительно больше не будет, но на ее место придет новый сезон. Какие он будет – пока держится в тайне, сообщает телеканал «360».