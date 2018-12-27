Ведущие «Орла и Решки» сообщили о скором закрытии проекта

СЕГОДНЯ 07:35 2018-12-27T08:24:12+03:00

За два года существования телепутешествий съемочная группа проехала 15 382 километра и испытала 80 приключений [видео]

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Популярное телешоу о путешествиях «Орел и Решка: Перезагрузка» завершается. О закрытии проекта в Instagram сообщили ведущие Анастасия Ивлеева и Евсей Ковалев. Они записали видеообращение к подписчикам, которых за время существования проекта набралось больше 850 тысяч человек.

«Когда-нибудь этот момент должен был настать. 15 382... (мы сбились) километров, два года, 80 приключений, три героя. Это было мощнейше! Спасибо всем, кто перезагружался вместе с нами!» – говорится в подписи к видео.

Настя Ивлеева не могла сдержать слез. Она трогательно поблагодарила поклонников передачи.

«Это было потрясающее впечатление длиной в два года, я вас очень люблю. Пока!», –– сказала девушка со слезами на глазах.

orelireshka_official Когда-нибудь этот момент должен был настать...

Проект о путешествиях «Орел и Решка: Перезагрузка» начался в 2017 году. Первыми его ведущими стали Анастасия Ивлеева и Антон Птушкин, которого позднее сменил Евсей Ковалев.

Подписчики пожелали удачи ребятам во всех их начинаниях. И напомнили, что «всего в мире 252 страны», так что есть повод вернуться в эфир.

Ранее одна из ведущих программы Регина Тодоренко случайно обмолвилась, что половина передачи - это шоу. «Золотой карты нет!» «Съемочная группа ночует не в тех гостиницах, о которых рассказывает!» Выступая перед новосибирскими поклонниками, она заявила, что безлимит золотой карты, которой расплачивается один из двух ведущих, - это миф. Позже девушка поспешила взять слова обратно: «Я не являюсь продюсером проекта и не знаю, как формируются бюджеты», - написала в Инстаграме Регина. Но слово-то не воробей...