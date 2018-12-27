В Финляндии Санта-Клауса превысил скорость, чтобы успеть доставить подарки детям на Рождество

СЕГОДНЯ 17:43 2018-12-27T17:43:17+03:00

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В Финляндии Санта-Клауса ни раз заподозрили в превышении скорости на дорогах, предположительно, он спешил доставить детям подарки на Рождество. Об этом сообщил начальник отдела дорожного движения финской полиции Деннис Пастерштейн.

"В канун Рождества на нескольких автострадах Финляндии Санта показал, что очень старается доставить детям подарки. Мы посылаем наши отзывы в Корватунтури (место жительства Санта-Клауса), напоминая о безопасности движения и охране труда. "Нет" штрафам – "да" безопасности движения", - написал Пастерштейн в Twitter.

Кроме того, представитель правоохранительных органов приложил к посту восемь снимков, на которых изображены водители в костюмах Санта-Клаусов, указаны географические координаты и точное время съемки. фото были сделаны в Хельсинки, Эспоо, Райсио, Пори, Тампере были сделаны в Хельсинки, Эспоо, Райсио, Пори, Тампере и других городах.

Фото начальника отдела дорожного движения финской полиции Денниса Пастерштейна. Фото Twitter/ DPasterstein

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Санта-Клаус облетел почти весь мир и раздал более 4,7 млрд подарков в честь католического Рождества, которое весь мир отмечал с ночь с 24 на 24 декабря.