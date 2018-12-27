Склады "Красного и белого" будут закрыты до завершения проверок
Ранее силовики провели осмотр помещений сети магазинов и изъяли всю документацию по товару
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Все склады сети магазинов "Красное и белое" будут закрыты до завершения проверок спецслужбами. Такую информацию предоставил информированный источник.
Между тем, в пресс-службе алкогольного ритейлера подчеркнули, что не имеют никаких задолженностей перед государством, а потому не получали официальной информации о возбуждении уголовного дела против компании, передает "Интерфакс".