Склады "Красного и белого" будут закрыты до завершения проверок

СЕГОДНЯ 18:22 2018-12-27T18:22:28+03:00

Ранее силовики провели осмотр помещений сети магазинов и изъяли всю документацию по товару

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Все склады сети магазинов "Красное и белое" будут закрыты до завершения проверок спецслужбами. Такую информацию предоставил информированный источник.

Между тем, в пресс-службе алкогольного ритейлера подчеркнули, что не имеют никаких задолженностей перед государством, а потому не получали официальной информации о возбуждении уголовного дела против компании, передает "Интерфакс".