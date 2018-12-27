2018-12-27T11:58:12+03:00
Общество

Обыски в "Красном и белом" завершены, полиция не предъявила претензий

Представители самой компании заявили, что обыски в "Красном и белом" подтвердили отсутствие нарушений
Сакина НУРИЕВА
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Обыски в "Красном и белом подошли к концу, полиция не обнаружила факт реализации в магазинах контрафакта. Об этом сообщили представители компании.

Во время следственных работ правоохранительные органы изъяли всю документацию на товар в офисе, произвели осмотр зданий и помещений. В конечном итоге оказалось, что к компании нет никаких претензий.

Полиция пока не сделала официального заявления.

В настоящее время магазины, склады и офисы сети работают в штатном режиме.

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