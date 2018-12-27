2018-12-27T19:41:41+03:00
Туризм

Турция начнет взимать с туристов налог на безопасность

Новый сбор будет введен в аэропортах с 1 января 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Турции введут сбор за безопасность в аэропортах. ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАССВ Турции введут сбор за безопасность в аэропортах. ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАСС
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С 1 января 2019 года Турция начнет взимать с туристов налог на безопасность в размере 1,5 евро. Сбор будет производиться прямо в аэропортах сразу по прилету. Такое заявление сделали в пресс-службе управления государственными аэропортами республики.

Известно, что сначала власти хотели ввести налог в размере 3 евро с человека, однако ассоциация туристических агентств Турции TURSAB обратилась к министру культуры и туризма Мехмету Нури Эрсою и попросила снизить сбор, поскольку миллионы туристов уже оплатили отдых в Турции в следующем году. В результате было решено сократить размер налога вдвое.

"Три евро могут показаться незначительной суммой, но если этот расход будет возложен на туроператоров, им придется заплатить миллионы евро", - цитирует портал Turizmhaberleri главу Tursab Фируза Балыкая.

В Ассоциации туроператоров России также посчитали, что сборы в рамках уже проданных туров, вероятнее всего, лягут на плечи туристических компаний, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что около 60% всех бронирований туров россиянами летом 2018 года пришлось именно на Турцию.

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