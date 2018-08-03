Почему российские курорты не заменили нам Турцию и Египет

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-03T01:02:28+03:00

«Комсомольская правда» выяснила, из-за чего на отечественных курортах никогда не будет цивилизованного отдыха, как на зарубежных [инфографика]

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Российские отпускники опять потянулись в Турцию - более 60% бронирований нынешнего лета.

- Россияне хотят на море. Турки предлагают выгодные условия, хороший сервис, all inclusive, - снисходительно объясняют специализирующиеся на загранице туроператоры. - А у нас и all inclusive не развит, да и сколько народу можно набить в Сочи, Анапу и Ялту?

- Это у нас-то возможностей для развития пляжного отдыха нет? Да посмотрите хотя бы на Азовское море. Километры песчаных пляжей! Развивайся не хочу, - вторят их патриотичные коллеги. - Но вкладываться в эти пляжи желающих мало. Почему? А приезжайте - и все поймете.

И я поехала смотреть, почему на Азовском море «не Кемер».

СОРТИР НА УЛИЦЕ, ЗАТО НОМЕР С УМЫВАЛЬНИКОМ

Павло-Очаковская коса - ближайший к Ростову-на-Дону курорт на Азовском море. Известен, как и большая часть побережья на Таганрогском заливе, песчаным пляжем и мелким морем - мечта для родителей с маленькими детьми. А также ветрами - из-за чего облюбован серфингистами.

- Только там ну никакого сравнения с Турцией, - осторожно предупредили коллеги из ростовской «КП».

…Асфальт закончился примерно за километр до въезда на курортную часть косы. Едем по песку. Забор с растяжкой «Продам базу отдыха, 1,5 га». За забором - здание с выбитыми окнами и кустами на крыше.

С десяток «живых» баз, в основном оставшихся с советских времен, первым делом знакомят с расценками на парковку: 100 - 200 руб. Заранее изучила условия местного отдыха: услуги - «умывальник, холодильник и мебель в номере». Зато всего от 800 руб. за ночь. В паре современных баз, где удобства не совковые, цены в июле начинались от 3500 руб. за двухместный номер. Парковка - 300 руб. за ночь (буржуйский вариант, когда гостям отеля стоянка предоставляется бесплатно, явно не наш путь).

Даже небогатый турист нынче за свои, пусть и небольшие, деньги хочет конкретных услуг, а не просто «воздуха и моря».Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

На пляже, по моим испорченным зарубежным отдыхом представлениям, тесновато - надо искать, где постелить полотенце. По местным понятиям - «сюда никто не едет».

- Иди сюда, - машет кому-то в море мужик из-под зонтика, рядом с которым водный банан и несколько катамаранов. - Тут люди интересуются.

«Иди сюда» не выходит из моря. Интересующиеся уходят, обещая подойти позже. На их разочарованных лицах явно читается: не вернутся.

Около проката шезлонгов и зонтиков вместо персонала - пустой стул. Даже просто выяснить, сколько стоит прокат, не удается.

- На этот пляж в основном из Ростова на полдня приезжают, - проводит мне экскурсию Илья, коллега из местной «Комсомолки». - А кто еще сюда поедет? Я вообще удивлен, что здесь хоть какие-то услуги появились.

...Следующий по маршруту курорт - Чумбур-коса. Утыкаемся в ворота сначала одной закрытой турбазы (недостроенной), затем другой (уже развалившейся). И это курорт?!

«ОРАКУЛ» В ПУСТЫНЕ

- Есть у нас цивилизация! Вы в игорную зону езжайте, - посоветовал один из местных. - Правда, ее закрывать собираются.

Игорная зона «Азов-сити», расположенная на границе Ростовской области и Краснодарского края, действительно напоминает оазис в пустыне. Среди степного бурьяна вдруг появляются хороший асфальт, просторные парковки, охрана в униформе и современные здания.

Власти Краснодарского края потратили на это чудо 1 млрд. руб. бюджетных денег - за госсчет подводились коммуникации и готовилась площадка под строительство. Инвесторы вложили еще 6 млрд. руб.

Не Лас-Вегас, конечно. Но, по местным понятиям, впечатляет. На парковке, несмотря на полуденное время - рановато для азартных игр, - полно машин.

- Здесь же не только казино, но и два отеля, три концертные площадки, четыре ресторана, спа, бассейны, - объясняет Дамир Чагаев, директор филиала ООО «Роял Тайм» по Краснодарскому краю (казино «Оракул»). - Можно просто пользоваться нашей инфраструктурой. Например, заночевать в гостинице. Цены ниже, чем в Ейске (ближайший курортный город. - Ред.), а условия у нас хорошие.

Условия хорошие - подтверждаю. В номере за 3100 руб. есть даже джакузи. Ближайшим базам отдыха и мини-отелям такое и не снилось.

Еще предполагали построить аквапарк, укрепить береговую линию и обустроить пляжи, сделать футбольное поле, разбить парки… Но сейчас все строительство остановлено. Потому что игорную зону с 2019 года собираются закрывать. Нет, местный оазис никому особо не мешает. В окрестностях, кроме полей и моря, ничего и нет - до ближайшего крупного города 90 км. Более того, для трех тысяч жителей трех окрестных районов нет иной работы, кроме как в игорной зоне. Угроза пришла откуда не ждали. По российскому законодательству в одном регионе может быть только одна игорная зона. После того как решили открыть игорную зону в Сочи, «Азов-сити», в который уже вложены миллиарды, оказался лишним.

- Вы спрашиваете, что мешает вкладывать деньги во внутренний туризм? Вот то и мешает, - говорит Дамир Чагаев. - Как можно так резко менять уже намеченные планы и стратегии?

Приличных баз отдыха мало - процветает частный сектор.Фото: Елена АРАКЕЛЯН

ГЛАВНЫЙ НА ТУРБАЗЕ - ЮРИСТ

Предприниматель из Москвы Дмитрий Даньшов - один из владельцев туристического бизнеса на Должанке. Должанка - это казачья станица Должанская и километры живописных песчаных пляжей.

Но попала я сюда не сразу. Сначала побывала в Ейске - говорили, что основной турист туда валит. Мол, получше и повеселее.

«Повеселее» - не то слово. В Ейске аквапарк, океанариум, дельфинариум. А также международный грузовой порт и элеватор рядом с центральным пляжем. Узкие улицы центра города под завязку забиты грузовиками всех размеров вперемежку с легковушками отдыхающих.

На Должанке после этого безумия глаз отдыхает. Но прежде чем попасть на прекрасные песчано-ракушечные пляжи, надо проехать по местности из серии не то что «не Кемер», а скорее «Мамай прошел». В 2014 году здесь случились ураган и наводнение. Поваленные деревья так и лежат. А некоторые пострадавшие базы отдыха брошены - у хозяев нет средств и, видимо, желания их восстанавливать.

База Дмитрия - одна из новых, построена 8 лет назад. Стоимость отдыха - в районе 4000 руб. в сутки.

- Не только в Турции дешевле, но и в Болгарии, Грузии, Черногории, - констатирует сам хозяин. - А что делать? Коммуникаций нет, - перечисляет затраты бизнесмен. - Электричество хреновое, приборы постоянно горят. Вода - с перебоями. Канализацию надо делать самим. Холодильники, кондиционеры, плиты - держим свои ремонтные бригады, из гарантийного ремонта в Краснодаре к нам за 270 км никто ехать не хочет. Еще нас постоянно проверяют. Пытались вот оштрафовать на 200 тысяч за несогласованное нахождение в 500-метровой зоне от моря объектов, которые вообще-то были построены 20 лет назад. А еще затраты «на пляж»…

С пляжем так. Базам и отелям периодически нужно переоформлять договор водопользования - без этого нельзя использовать пляж, на котором они стоят. Чтобы заключить договор, нужно выиграть конкурс. Проиграть торги на свой пляж базе отдыха нельзя никак - это катастрофа. Потому конкурс зачастую превращается в вымогательство. На нем специализируются так называемые профессиональные участники конкурсов. Они на аукционе завышают цену, а потом требуют с тех, кому конкретный пляж позарез нужен, отступного. Придраться не к чему - в конкурсе вправе участвовать все желающие.

- Шеф-повар у меня на базе один, а юристов - четыре, - продолжает рассказ Дмитрий. - Потому что я постоянно сужусь.

Судится предприниматель, в частности, из-за прав на участок, на котором находится база. Изначально договор аренды заключался с районными властями. Потом выяснилось, что они на это не имели права - участок в ведении краевых властей. За ошибку, которую вроде бы совершили чиновники, расплачиваться приходится бизнесмену - разборки вокруг прав на землю длятся уже который год.

История Дмитрия достаточно типична. Коррупционный и бюрократический налог на бизнес касается многих сфер. И перекладывается потом на потребителя. Но если в каких-то случаях этому потребителю деваться некуда, то с отдыхом все проще - курортник уходит туда, где дешевле. Например, в ту же Турцию.

Калькулятор турбазыФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОЧЕМУ У НАС НЕ...

Про Азовское море часто говорят, что оно мелкое, илистое и вообще какое-то не такое. Вспоминаю север Италии, Каваллино, полуостров между Венецианской лагуной и Адриатическим морем. Мелкое море, пейзажи, очень похожие на азовские. Но -

то ж Италия! Песчаные пляжи прекрасно обустроены, вдоль берега - нескончаемые кемпинги и отели.

- У Азовского моря вид нынче не слишком презентабельный. Но давайте взглянем шире. Практически по всему побережью есть залежи лечебной грязи. Есть лечебные йодобромные воды. Ну как можно разбрасываться такими природными богатствами? - говорит исполнительный директор Кубанского благотворительного фонда «Доброе дело» Валерий Черненко. - Плюс один только Ейский район - это около 60 км чистейшего ракушечного пляжа.

- Не надо строить на Азовском море отели уровня Radisson, для этого есть Сочи. Здесь же нужен номерной фонд для тех людей, которые хотят отдохнуть за 2000 - максимум 3000 рублей в сутки. Сейчас он небогат - как по количеству мест, так и по разнообразию услуг, - считает Алексан Мкртчян, гендиректор сети турагентств «Розовый слон» (одна из крупнейших на юге России).

Вот только найдутся ли желающие их строить, если все останется как есть?

Где мы проводим отпускФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Что там Азовское море... До меня мой коллега Владимир Ворсобин написал про особенности национального туризма на Селигере, а Ульяна Скойбеда - про то, как красиво, но дорого и необустроенно в Крыму. Регионы разные - а проблемы похожие.

Даже небогатый турист нынче за свои, пусть и небольшие, деньги хочет конкретных услуг, а не просто «воздуха и моря». Хоть и родного, российского. Дает сбой модель бизнеса, при которой отечественный отдыхающий либо соглашается на туалет на улице, либо оплачивает огромные издержки из-за неразвитой инфраструктуры, аппетитов чиновников и постоянных изменений в законодательстве. Причем оплачивает с запасом - в турбизнес-то, как и в любой другой, не альтруисты идут.

Что взамен? Государство пытается решить проблему точечным путем. Есть федеральная целевая программа по развитию внутреннего и въездного туризма. Задачи программы - подтянуть инженерную и туристическую инфраструктуру, которая на многих наших курортах действительно ну никак не соответствует современным требованиям, подготовить кадры, предоставить туристическому бизнесу доступные кредиты. Но поможет ли все это, когда бизнес не знает, что его ждет завтра? Не разорит ли его в который раз поменявшееся законодательство, не окажется ли, что выделили «не ту» землю, не будет ли кучи новых бестолковых расходов?

Гарантий нет. А значит, выигрывает Турция.

ВОПРОС ДНЯ

А на вас какое впечатление произвел отдых на Родине?

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:

- Лучший отдых - в Питере! В пятницу я снова туда еду. На 10 дней. Там моя мама - ей в этом году исполнилось 90 лет. Буду ходить на рыбалку. А мама, как в детстве, пожарит мне рыбу.

Марк БЕРНАРДИНИ, итальянский переводчик:

- В Италии отдыхал только летом 2012-го. А так каждое лето мы с семьей снимаем дачу в Подмосковье. Мне нравится.

Леонид ЗАХАРОВ, ведущий рубрики «КП» «Отчаянный домохозяин»:

- Съездили недавно в Тверскую область. Есть там такой уголок с трогательным названием «Маленькая Италия». Настоящий итальянец сыры варит, туристов приглашает. Приходим на завтрак около 9 утра. На столе - кексы из магазина и молоко. Мы: а как насчет яичницы или кашки какой? А нам отвечают: не получится, у нас кухня попозже приходит. Есть, видать, такой итальянский обычай: не кухня под гостей подстраивается, а гости под кухню. Надо будет в Италии проверить.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Юнус-Бек ЕВКУРОВ, глава Ингушетии:

- Мое любимое место - Джейрахский район республики. Нынче три дня там отдыхал. Ездить куда-то еще не имею права. Пока не создадим хороший сервис у себя. Но нас спасает то, что дал нам Всевышний, - красивые башни, горы, чистый воздух и наш народ - добрый, приветливый. И у нас нынче рекорд: туристов и отдыхающих в Ингушетии будет тысяч 80.

Анастасия МЕЛЬНИКОВА, актриса:

- Проще уезжать за границу - отдых в России, к сожалению, дороже. Но каждый год мы с дочкой Машей путешествуем по знаковым местам родной страны, изучаем ее историю.

Сергей ПОНОМАРЕВ, философ, странник:

- Лет 20 не был на Черноморском побережье, а тут прилетел из Франции - и сразу в Лермонтово, под Джубгой. Отличные частные отели вытеснили советский частный сектор, безопасно перекусить можно на любом углу - чего нет во французской провинции, вино и чача льются рекой!

Иван, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Объехал половину Золотого кольца. Вот бы все города были похожи на Переславль-Залесский или Суздаль. Полный восторг! Там знают, чем привлечь туриста.

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