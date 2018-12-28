2018-12-28T14:35:51+03:00
Происшествия

Не менее 18 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Италии

По предварительной информации, причиной возгорания стала непотушенная сигарета в одной из комнат
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сильнее всего пострадал мужчина, который находился в комнате, где начался пожарСильнее всего пострадал мужчина, который находился в комнате, где начался пожарФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Крупный пожар возник поздно вечером в четверг, 27 декабря, в доме престарелых в центре Милана. В результате инцидента пострадали не менее 18 человек, один из них в настоящий момент находится в больнице в тяжёлом, но стабильном состоянии.

По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Мужчина, находившийся в загоревшейся комнате в момент инцидента, получил самые серьезные ожоги.

Кроме того, было эвакуировано все отделение - это порядка 118 человек, сообщает Il Messaggero.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом месяце крупный пожар вспыхнул также в одной из больниц Рио-де-Жанейро. Пламя охватило лабораторию на втором этаже и перекинулось на комнату отдыха. В результате сотрудники учреждения вынуждены были срочно эвакуировать пациентов - трое их них не выдержали нагрузки и скончались. Все они являлись довольно пожилыми людьми.

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