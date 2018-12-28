В США в нескольких штатах произошло массовое отключение интернета

СЕГОДНЯ 14:16 2018-12-28T14:19:26+03:00

Сбои коснулись также ряда правительственных организаций, в том числе больниц и банков

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В четверг, 27 декабря в нескольких американских штатах произошло массовые отключения интернета и телефонной связи из-за неполадок с сетью телекоммуникационной компании CenturyLink. Об этом сообщило агентство Associated Press (АP).

Сбои сети были зафиксированы во многих штатах - от Калифорнии до Нью-Йорка, отключения в большей степени затронули жителей западных штатов.

Компания CenturyLink в своем аккаунте в Twitter подтвердила, что в сети наблюдаются множественные перебои связи. «Инженеры и технические специалисты CenturyLink работают над устранением проблемы», - говорится в сообщении. При этом не уточняется, что именно вызвало массовые отключения и сколько клиентов провайдера столкнулись с данной проблемой.

Известно также, что сбои коснулись также ряда правительственных организаций, в том числе департамент образования штата Айдахо, где отключилась телефонная связь. В одной из больниц Колорадо врачи не могут получить доступ к электронным медицинским записям пациентов, а в штате Монтана клиенты некоторых банков испытывают трудности со снятием наличных средств через банкоматы.

Представитель американской Федеральной комиссии по связи Джессика Розенворсел сообщила, что проблемы со связью у клиентов CenturyLink зафиксированы «по всей стране», отметив, что ведомство должно провести расследование на этот счет.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в работе Instagram по всему миру произошел массовый сбой.