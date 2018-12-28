2018-12-28T14:42:57+03:00
Политика

Лавров назвал вероятную причину вывода войск США из Сирии

По мнению главы МИД РФ, таким образом американцы хотят переложить всю ответственность на своих партнеров по коалиции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Соединенные Штаты решили вывести свои войска с территории Сирии. чтобы переложить всю ответственность происходящее в стране на партнером по международной коалиции. Такое мнение министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал во время выступления по итогам встречи со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

По словам главы ведомства, ему сложно судить о том, какой алгоритм действий американцы выберут теперь, поскольку они "далеко не всегда делают то, что обещают".

"Судя по всему, Вашингтон хочет переложить ответственность на своих партнеров по коалиции. "На земле" это также нелегитимно находящиеся там военнослужащие Франции, Великобритании, Германии, и, конечно же, есть и ВВС коалиции. И есть союзники в регионе, на которых хотят переложить дополнительное финансовое бремя", - заявил министр.

Он также выразил надежду на то, что в ближайшее время Вашингтон объяснит Москве свой замысел и даст конкретные разъяснения относительно дальнейшей борьбы с террористами в арабской республике, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что США планируют вывести американский военный сухопутный контингент с территории Сирии в течение двух-трех месяцев, однако международная коалиция продолжит функционировать.

В Москве настаивают на том, что теперь американцы должны передать освобождаемые территории под контроль Дамаска, однако такой договоренности достигнуто пока не было.

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