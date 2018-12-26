МИД России: вывод войск США из Сирии не значит окончание действий коалиции

СЕГОДНЯ 14:25 2018-12-26T14:25:06+03:00

Ведомство отмечает, что американские военные должны передать под контроль Дамаска территориий, которые они занимали

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Вывод американских войск из сирийской территории не означает прекращение деяствия ведомой США международной коалиции. Такую позицию высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы внимательно следим за выполнением объявленного президентом США Дональдом Трампом 19 декабря решения о выводе американских войск из Сирии", - сказала ТАСС Захарова. По ее словам, данное решение будет способствовать комплексному урегулированию ситуации.

Однако на данный момент у ведомства нет понимания принчин такого шага и графика вывода военнослужащих США. По предварительной информации, вывод сухопутного контингента будет осуществлен в течение двух-трех месяцев.

"Американские официальные представители дают понять, что вывод войск с сирийской территории не означает прекращения деятельности ведомой США так называемой международной коалиции по борьбе с ИГ*", - указала Захарова. МИД предполагает, что речь идет о переходе на следующую стадию контртеррористической кампании.

Захарова также подчеркнула, что после ухода из Сирии американские войска должна передать под контроль Дамаска оставленные территории. Однако пока такой договоренности сделано не было.

Напомним, что 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о начале вывода войск из Сирии из-за победы над террористами.

* Исламское государство - запрещенная в России террористическая организация