СЕГОДНЯ 14:36 2018-12-28T14:39:28+03:00

В Кремле прокомментировали обращение гендиректора РУСАДА к Путину. ФОТО: Александр Щербак/ТАСС

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращении генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса к российскому лидеру Владимиру Путину относительно ситуации с предоставлением экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) доступа к сведениям московской антидопинговой лаборатории.

Он отметил,что Ганус не совсем знаком с деталями рабочего процесса между WADA и российскими властями.

«Многие обеспокоенности, который он выразил, беспочвенны», — заявил представитель Кремля.

20 сентября WADA полностью восстановило статус РУСАДА. По решению Россия обязалась открыть полный доступ к данным московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря. Во время второго визита экспертам WADA не удалось в срок закончить работу по извлечению данных московской лаборатории.

Напомним, как сообшал сайт kp.ru, ранее глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что российский спорт может оказаться в изоляции.