2018-12-27T18:30:40+03:00
Спорт

Глава РУСАДА заявил, что российский спорт может оказаться в изоляции

Эксперты WADA могут лишить антидопинговое агентство РФ лицензии в случае непредоставления допинг-проб для проверки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Уже в 2019 году российский спорт может вновь оказаться в изоляции. Об этом генеральный директор антидопингового агентства РФ Юрий Ганус сообщил в письме, отправленном на имя президента страны Владимира Путина.

Он указал на то, что Всемирное антидопинговое агентство WADA может лишить РУСАДУ лицензии соответствия в случае, если на проверку так и не будут представлены базы данных допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год.

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