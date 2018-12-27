Глава РУСАДА заявил, что российский спорт может оказаться в изоляции
Эксперты WADA могут лишить антидопинговое агентство РФ лицензии в случае непредоставления допинг-проб для проверки
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Уже в 2019 году российский спорт может вновь оказаться в изоляции. Об этом генеральный директор антидопингового агентства РФ Юрий Ганус сообщил в письме, отправленном на имя президента страны Владимира Путина.
Он указал на то, что Всемирное антидопинговое агентство WADA может лишить РУСАДУ лицензии соответствия в случае, если на проверку так и не будут представлены базы данных допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год.