Путин провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Финляндии Саули Ниинистё. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Главы государств по сложившейся традиции поздравили друг друга по случаю новогодних праздников, подвели итоги сотрудничества России и Финляндии в 2018 году, затронули график предстоящих двусторонних контактов», — отмечается в сообщении.
Также главы двух государств затронули международные вопросы.
Как отметили в канцелярии Ниинистё, разговор продолжался около часа.
Напомним, ранее обозреватель "Комсомольской правда" Дмитрий Смирнов рассказал, как устроена спецсвязь Президента России, почему президент Украины Петр Порошенко не может дозвониться в Кремль, а с канцлером Германии Ангелой Меркель соединяют даже ночное время.