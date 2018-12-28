Путин провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии

СЕГОДНЯ 15:22 2018-12-28T15:26:00+03:00

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Финляндии Саули Ниинистё. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Главы государств по сложившейся традиции поздравили друг друга по случаю новогодних праздников, подвели итоги сотрудничества России и Финляндии в 2018 году, затронули график предстоящих двусторонних контактов», — отмечается в сообщении.

Также главы двух государств затронули международные вопросы.

Как отметили в канцелярии Ниинистё, разговор продолжался около часа.

Напомним, ранее обозреватель "Комсомольской правда" Дмитрий Смирнов рассказал, как устроена спецсвязь Президента России, почему президент Украины Петр Порошенко не может дозвониться в Кремль, а с канцлером Германии Ангелой Меркель соединяют даже ночное время.