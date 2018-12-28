Как устроена спецсвязь Президента России: Почему Порошенко не может дозвониться в Кремль, а с Меркель соединяют даже ночью

СМАРТФОНЫ НЕ ДЛЯ СЕКРЕТНЫХ БЕСЕД

Если в поисковике набрать «Путин телефон», то можно увидеть много фотографий президента с трубкой на проводе. А все потому, что ни смартфона, ни простого мобильника у Владимира Путина нет.

- У него нет смартфона. Иметь смартфон - это полная прозрачность, - объяснял журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - Вы заведомо, беря в руки смартфон, ставите галочку, что готовы выставлять все на общий показ. К сожалению, так устроен мир. Соответственно, это не должно быть у президента, тем более такой страны, как Россия. Только старые добрые телефоны закрытой правительственной связи! Они все смартфоны переживут.

Даже с тяжелобольным мальчиком из Башкирии Арсланом, желание которого попасть на самолет президента Путин недавно выполнил, он разговаривал по спецсвязи. Потому что эти правила не имеют исключений.

Позвонить напрямую Президенту России может считаное число человек, на чьем столе стоит заветный желтый телефон спецсвязи. И то, сначала он попадет либо на секретаря, либо на адъютанта.

Зато в случае экстренной необходимости это можно сделать в любой момент. Сам Путин рассказывал, как во время не подтвердившегося известия о захвате террористами самолета ему из ситуационного центра дозвонились прямо в автобус, в котором он с главами других государств ехал на открытие Олимпиады в Сочи.

С кем у главы государства в уходящем году было больше всего телефонных разговоров.

ГУДКИ ДЛЯ ПЕТРА АЛЕКСЕЕВИЧА

Петр Порошенко, жаловавшийся недавно, что он пытался дозвониться до Путина, но тот не брал трубку, конечно, утрировал ситуацию. Это Путин может позвонить в любой момент куда угодно. Был даже такой случай: однажды он ехал в машине, услышал в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Иосифа Кобзона и тут же позвонил ему в нашу студию. А вот если кто-то хочет позвонить Путину, то предстоит пройти череду предварительных согласований.

Запрос о звонке заинтересованная сторона отправляет либо по дипканалам - через МИД, либо через администрацию президента. При этом называются и темы, и вопросы. Время звонка тоже согласовывается заранее: понятно, что с Дональдом Трампом разговаривать удобнее поздним московским вечером, а с Синдзо Абэ - ранним утром.

Любопытно, что с Ангелой Меркель Путин, как правило, общается уже практически ночью. Так удобней обоим политикам, предпочитающим обстоятельные разговоры после дневной текучки.

Поэтому попытки Порошенко поговорить с Президентом России завершились не гудками в трубке, а уже на дальних подступах к Кремлю. Ему просто сообщили, что разговор считают нецелесообразным. Давайте, до свидания.

У ПРАНКЕРОВ ШАНСОВ НЕТ

Фотографии из Овального кабинета Белого дома, сделанные два года назад во время первого телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, можно было рассматривать как картину эпохи Возрождения. Вокруг президента США, который сидит за столом с телефонной трубкой в руке, десяток помощников и советников. Путин во время подобных разговоров в таком количестве ассистентов не нуждается. Иногда присутствует помощник по международным делам Юрий Ушаков, и совсем редко - профильный министр, если речь идет, например, о нефти и газе.

Но в действительности, разумеется, даже с Меркель Путин, свободно говорящий по-немецки, не общается в одиночку. В этой ситуации президент обязан говорить через профессионального переводчика. Со стороны эта конструкция выглядит несколько громоздкой - Путин может говорить откуда угодно, а переводчик в это время сидит в специально оборудованном помещении в МИДе. Но на самом деле закодированному звуку все равно, как идти. И создается впечатление, что переводчик всегда рядом.

При этом сигнал кодируется в цифровом виде. А коды меняются с регулярностью в несколько минут! Взломать связь Президента России невозможно, а история с прослушкой зарубежными разведками, как это было с американцами, которые прослушивали канцлера Германии, исключена. И уж точно никакие пранкеры позвонить Путину шансов просто не имеют.

Рабочий кабинет Путина в Кремле выглядит так:

Фото: kremlin.ru

1.Президентский штандарт

2.Наглухо зашторенные окна (в целях безопасности)

3.Телевизор

4.Три телефонных аппарата

5.Спецкоммутатор с кнопками, на которых написаны фамилии основных абонентов

6.Компьютер с заставкой в виде ночного Кремля

7.Письменный набор из уральского малахита

БЫЛ СЛУЧАЙ

«Дорогой Реджеп, звоню из «Комсомолки»

Любое место, где предстоит мероприятие с участием президента, заранее оборудуется линией спецсвязи. Например, год назад во время визита Путина в редакцию «Комсомольской правды» под «переговорный пункт» был временно переоборудован кабинет главного редактора «КП», и из него президент поговорил с Реджепом Эрдоганом.

ТЕЛЕФОННАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Макрон и Эрдоган на проводе

Дмитрий СМИРНОВ

Кто чаще всего звонил российскому лидеру в 2018 году.

«Что?! Опять?!» - так в Кремле в 2018 году должны были реагировать на очередной звонок Реджепа Эрдогана или Эммануэля Макрона. Президенты Турции и Франции стали чемпионами уходящего года по количеству телефонных разговоров с Владимиром Путиным. Но если Эрдоган, как и премьер Израиля Нетаньяху, звонил, чтобы тщательно скорректировать свои действия в Сирии и на Ближнем Востоке вообще, то Макрон брал в руки трубку по любому поводу. Меркель при гораздо большем политическом весе вела себя куда сдержанней. Трамп вообще был на проводе всего дважды.

Традиционно часто Путин разговаривал с Нурсултаном Назарбаевым, сохранившим неофициальное звание ближайшего союзника на постсоветском пространстве. А вот Александр Лукашенко уступил премьеру Армении, хотя, справедливости ради, эту должность не весь год занимал Никол Пашинян.

Среди телефонных собеседников Президента России в уходящем году были почти все президенты, премьеры, генсеки и короли.