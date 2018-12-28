Песков: Встреча Путина и Эрдогана возможна только в первой половине 2019 года

СЕГОДНЯ 15:39 2018-12-28T15:39:55+03:00

Дмитрий Песков подтвердил, что президент пока не планирует встречаться с коллегой из Турции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь главы российского государства заявил, что президент не планирует встречу с делегацией из Турции, которая прибудет в РФ 29 декабря

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Официальный представитель Кремля подтвердил, что Владимир Путин не планирует встречу с турецким коллегой до конца 2018 года. Завтра, 29 декабря в Россию прилетит официальная делегация из Стамбула, это рабочие визиты, которые не пересекаются с графиком президента.

В состав турецкой делегации войдут глава МИД и военного ведомства. Они примут участие в переговорах в формате «два плюс два».

Во встрече «будут помощники президентов участвовать», - добавил Песков, упомянув среди участников с российской стороны помощника президента РФ по международным вопросам Юрия Ушакова.

Переговоры призваны «внести полную ясность и синхронизировать действия и понимания по дальнейшему развитию ситуации в Сирии». «На высоком уровне состоится проговор всех тем», сообщает ТАСС.

Встреча Путина и Эрдогана возможно пройдет уже в следующем году, отметил Дмитрий Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов обсудить с российским лидером ситуацию в Сирии. Сделать это можно в Москве или Сочи. Одной из тем станут события в Манбидже, город перешел под контроль правительственной армии САР.