Песков: Встреча Путина и Эрдогана возможна только в первой половине 2019 года
Официальный представитель Кремля подтвердил, что Владимир Путин не планирует встречу с турецким коллегой до конца 2018 года. Завтра, 29 декабря в Россию прилетит официальная делегация из Стамбула, это рабочие визиты, которые не пересекаются с графиком президента.
В состав турецкой делегации войдут глава МИД и военного ведомства. Они примут участие в переговорах в формате «два плюс два».
Во встрече «будут помощники президентов участвовать», - добавил Песков, упомянув среди участников с российской стороны помощника президента РФ по международным вопросам Юрия Ушакова.
Переговоры призваны «внести полную ясность и синхронизировать действия и понимания по дальнейшему развитию ситуации в Сирии». «На высоком уровне состоится проговор всех тем», сообщает ТАСС.
Встреча Путина и Эрдогана возможно пройдет уже в следующем году, отметил Дмитрий Песков.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов обсудить с российским лидером ситуацию в Сирии. Сделать это можно в Москве или Сочи. Одной из тем станут события в Манбидже, город перешел под контроль правительственной армии САР.