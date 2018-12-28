Италия намерена приостановить поставки вооружений Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 15:44 2018-12-28T15:44:44+03:00

Итальянские власти выступают против договора с Эр-Риядом в связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи

Изменить размер текста: A A

Правительство Италии выступает за приостановку поставок вооружений Саудовской Аравии и планирует принять соответствующее решение. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Италии Джузеппе Конте в ходе пресс-конференции в Риме по итогам 2018 года.

«Нам не нравится продажа этого оружия, вопрос остается за официальным закреплением данной позиции и дальнейшими действиями соответствующим образом», - сказал итальянский политик.

С подобным заявлением он выступил на фоне недавнего убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Джамаль Хашкаджи, работающий обозревателем американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в турецком Стамбуле. Впоследствии выяснилось, что журналист был убит представителями королевства.