2018-12-28T16:30:15+03:00
Политика

Депутат Рады рассказал, какую "фатальную" ошибку совершил Порошенко

По мнению Михаила Добкина, президент Украины смог стать лидером не для всего населения страны, а лишь для его "маргинальной" части
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат Верховной рады, лидер партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин считает, что главой ошибкой президента Украины Петра Порошенко стало его решение занять сторону "маргинальной" части населения.

Политик напомнил, что действующий глава государства избирался жителями всей страны и сначала смог завоевать доверие людей. Именно благодаря этому, он долгое время совершал ошибки, не переживая о последствиях, однако одно решение все же стало "фатальным".

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