2018-12-11T14:21:11+03:00
Политика

Более 20% украинцев готовы проголосовать за Тимошенко на президентских выборах

В голосовании приняли участие более 2 тысяч респондентов
Сакина НУРИЕВА
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenkoЛидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko
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Киевский международный институт социологии провел опрос среди жителей Украины, в ходе которого удалось узнать, что 21,2% из них готовы проголосовать за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. При этом, действующего президента страны Петра Порошенко намерены избрать лишь 11,6% опрошенных.

Всего в опросе было предложено 37 фамилий кандидатов на пост президента Украины.

14,6% украинцев заявили, что хотели бы видеть в качестве лидера страны шоумена Владимира Зеленского, 11% – за одного из лидеров «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрия Бойко, 8,7% граждан выступают за лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко.

Опрос проводился в период с 23 ноября по 3 декабря 2018 года. В ходе исследования были опрошены 2 тысячи респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах Украины, кроме неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Отметим, выборы президента на Украине состоятся 31 марта 2019 года.

Напомним, ранее премьер-министр Росии Дмитрий Медведев заявил, что у действующего украинского лидера Петра Порошенко «нет шансов победить на выборах президента Украины».

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