2018-12-28T17:10:31+03:00
Политика

Меркель и Макрон потребовали обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе

Главы двух стран считают, что задержанные в РФ украинские моряки должны встретить предстоящие праздники в своих домах
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль МакронКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль МакронФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в призвали к свободному проход через Керченский пролив и освобождению украинских моряков. Соответствующий текст заявления зачитала в ходе брифинга в Берлине заместитель официального представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Мы требуем свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов, а также безусловное освобождение нелегально захваченных украинских моряков», - цитирует сообщение ТАСС.

Главы двух стран отметили, что моряки должны встретить предстоящие праздники в своих домах.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября пять украинских кораблей, включая рейдовый буксир и катера прорвались к российскому Керченскому проливу. Впоследствии они столкнулись с погранкораблями ФСБ. Моряки, нарушившие границу, были задержаны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росгвардия призвала россиян быть внимательнее к своему имуществу в Новый год
Президиум Мосгорсуда не стал рассматривать жалобу на приговор Белых
Украина займется разработкой противокорабельного комплекса
Путин подписал закон о предельной сумме долга по потребительским кредитам
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, если стена не будет построена
Депутат Рады рассказал, какую "фатальную" ошибку совершил Порошенко
Президент Косово подписал пакет законов о создании армии
Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М впервые поднялся в небо
Италия намерена приостановить поставки вооружений Саудовской Аравии
Песков: Встреча Путина и Эрдогана возможна только в первой половине 2019 года
Путин провёл телефонные переговоры с президентом Финляндии
Президент Турции прокомментировал переход Манбиджа под контроль правительственных войск Сирии
«Желтые жилеты» попытались прорваться в летнюю резиденцию Макрона
В Кремле прокомментировали обращение гендиректора РУСАДА к Путину
Москва и Лондон частично восстановят составы своих дипмиссий
Лавров назвал вероятную причину вывода войск США из Сирии
В США в нескольких штатах произошло массовое отключение интернета
Не менее 18 человек пострадали при пожаре в доме престарелых в Италии
В Кремле прокомментировали отзыв лицензий у крупных форекс-дилеров
В Кремле с пониманием отнеслись к обнародованию персональных данных журналистов Би-би-си
Проект «Авангард» намеревались закрыть четыре года назад