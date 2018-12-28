Меркель и Макрон потребовали обеспечить свободное судоходство в Керченском проливе

СЕГОДНЯ 17:10 2018-12-28T17:10:31+03:00

Главы двух стран считают, что задержанные в РФ украинские моряки должны встретить предстоящие праздники в своих домах

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в призвали к свободному проход через Керченский пролив и освобождению украинских моряков. Соответствующий текст заявления зачитала в ходе брифинга в Берлине заместитель официального представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Мы требуем свободный и беспрепятственный проход через Керченский пролив для всех судов, а также безусловное освобождение нелегально захваченных украинских моряков», - цитирует сообщение ТАСС.

Главы двух стран отметили, что моряки должны встретить предстоящие праздники в своих домах.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 25 ноября пять украинских кораблей, включая рейдовый буксир и катера прорвались к российскому Керченскому проливу. Впоследствии они столкнулись с погранкораблями ФСБ. Моряки, нарушившие границу, были задержаны.