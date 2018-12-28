2018-12-28T18:11:48+03:00
Политика

В Киеве оценили возведенное на границе Украины и Крыма заграждение

Замминистра по вопросам "оккупированных территорий" Юрий Грымчак заявил, что в скором времени в МИД России будут направлены ноты протеста
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Крыму построили заграждение на границе с УкраинойВ Крыму построили заграждение на границе с УкраинойФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Возведенное на границе Крыма и Украины заграждение не изменило позиции киевских властей относительно полуострова. Такое заявление сделал заместитель министра незалежной по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак.

По его мнению, таким образом российские власти якобы решили убедить жителей Крыма, что вопрос с принадлежностью полуострова решен, но при этом он умолчал об устраиваемых Киевом провокациях. Замминистра также подчеркнул, что к региону все еще осталось "огромное количество" подходов.

"Я думаю, что обязательно будут ноты [протеста] нашего министерства иностранных дел, потому что мы все время это делаем", - сказал Грымчак в эфире "112 Украина".

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Федеральная служба безопасности России сообщила о завершении строительства заграждения на севере Крыма. На заграждении установлено несколько сотен сигнализационных датчиков, в том числе вибрационных и радиолучевых.

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