Официальный курс доллара прибавил 64 копейки, евро - 1 рубль 27 копеек

СЕГОДНЯ 20:51 2018-12-28T21:06:12+03:00

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Центральный банк России установил официальный курс иностранных валют на субботу, 29 декабря. Согласно данным регулятора, доллар прибавил к предыдущему показателю еще 64,56 копейки и вырос до 69,5218 рубля, а стоимость евро увеличилась на 1 рубль 27,01 копейки - до 79,6581 рубля.

Стоит отметить, что Московская биржа демонстрирует несколько другие цифры. Так, на первых минутах торгов в эту пятницу доллар вырос до отметки в 69,53 рубля, потеряв 2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия, а евро подорожал на 20 копеек и остановился на показателе в 79,74 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины увеличилась на 7,49 копейки к уровню закрытия четверга - до 74,13 рубля.

Сайт kp.ru писал о том, что ослабление рубля связано с обвалом цен на нефть. Сейчас "черное золото" марки Brent серьезно упало в цене.