СЕГОДНЯ 22:37 2018-12-29T22:37:05+03:00

МЧС призвало москвичей не запускать пиротехнику из окон и балконов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве установлены специальные площадки для фейерверков и профессионального салюта

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МЧС обратилось к жителям Москвы с просьбой не запускать пиротехнику из окон и балконов. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления надзорной деятельности главного управления МЧС в столице Александр Бобров.

Он отметил, что запуск пиротехники из балконов может привести к чрезвычайным ситуациям, поэтому такие действия запрещены. Бобров призвал москвичей пользоваться лишь специально отведенными местами для запуска пиротехники. В свяси с этим он напомнил, что в Москве установлены 92 площадки для запуска фейерверков и 31 площадка для запуска профессионального салюта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Росгвардия призвала россиян быть внимательнее к своему имуществу в период новогодних каникул.

Также власти Москвы напоминали жителям и гостям столицы о том, что в дни празднования Нового года на Красную площадь нельзя проносить алкоголь и пиротехнику.