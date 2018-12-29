МЧС призвало москвичей не запускать пиротехнику из окон и балконов
МЧС обратилось к жителям Москвы с просьбой не запускать пиротехнику из окон и балконов. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления надзорной деятельности главного управления МЧС в столице Александр Бобров.
Он отметил, что запуск пиротехники из балконов может привести к чрезвычайным ситуациям, поэтому такие действия запрещены. Бобров призвал москвичей пользоваться лишь специально отведенными местами для запуска пиротехники. В свяси с этим он напомнил, что в Москве установлены 92 площадки для запуска фейерверков и 31 площадка для запуска профессионального салюта.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Росгвардия призвала россиян быть внимательнее к своему имуществу в период новогодних каникул.
Также власти Москвы напоминали жителям и гостям столицы о том, что в дни празднования Нового года на Красную площадь нельзя проносить алкоголь и пиротехнику.