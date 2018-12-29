2018-12-29T22:37:05+03:00
Общество

МЧС призвало москвичей не запускать пиротехнику из окон и балконов

В Москве установлены специальные площадки для фейерверков и профессионального салюта
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
МЧС призвало москвичей не запускать пиротехнику из окон и балконовМЧС призвало москвичей не запускать пиротехнику из окон и балконовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

МЧС обратилось к жителям Москвы с просьбой не запускать пиротехнику из окон и балконов. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя управления надзорной деятельности главного управления МЧС в столице Александр Бобров.

Он отметил, что запуск пиротехники из балконов может привести к чрезвычайным ситуациям, поэтому такие действия запрещены. Бобров призвал москвичей пользоваться лишь специально отведенными местами для запуска пиротехники. В свяси с этим он напомнил, что в Москве установлены 92 площадки для запуска фейерверков и 31 площадка для запуска профессионального салюта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Росгвардия призвала россиян быть внимательнее к своему имуществу в период новогодних каникул.

Также власти Москвы напоминали жителям и гостям столицы о том, что в дни празднования Нового года на Красную площадь нельзя проносить алкоголь и пиротехнику.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сирию покинула первая группа войск США
Кинорежиссер Марлен Хуциев госпитализирован в Москве вместе с женой
МИД РФ назвал провокационным заявление Киева о взятии "серой зоны" в Донбассе
В Роттердаме задержали четырех подозреваемых в терроризме
МВД предлагает привязать автономера к месту регистрации
С 9 января в России начнут действовать новые тарифы ОСАГО
Молдавия экстрадировала в Россию вербовщика ИГ*
В Ганновере закрыли аэропорт после попытки водителя въехать на его территорию
Трамп и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом во время телефонного разговора
РЖД приступит к продаже невозвратных билетов с 20 января 2019 года
Путин подписал закон о продлении надзорных каникул для малого бизнеса
Россия начала разработку нового самолета на замену «Руслану»
Порошенко подписал законопроект, расширяющий границы Украины в Черном море
Суд Москвы повторно приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии
МВД Египта объявило о ликвидации 40 террористов после подрыва автобуса с туристами в Гизе
Топилин рассказал о повышении пенсий россиян в 2019 году
Президент освободил от должности прокуроров Москвы и Курганской области
Сенатор Олег Морозов прокомментировал ввод Россией санкций в отношении украинских товаров
Песков ответил на вопрос об интеграции России и Белоруссии
Лавров: переговоры Россия и Турция по Сирии на высоком уровне были полезными
У берегов Кипра загорелся танкер